Amundi démarre sa joint-venture en Chine

Amundi et BOC Wealth Management, la filiale de Bank of China (BoC), ont donné mercredi le coup d'envoi à leur société commune dans la gestion d'actifs en Chine, après avoir obtenu une licence de la Commission chinoise de réglementation des banques et des assurances. Amundi BoC Wealth Management Company Limited, la joint-venture, commencera ses activités dès le mois d’octobre. Elle est détenue à 55% par Amundi et à 45% par Bank of China.

Cette joint-venture va « permettre d'accélérer le développement d'Amundi en Chine, un pays dont nous pensons qu’il deviendra l'un de nos principaux marchés dans la décennie à venir», a déclaré Yves Perrier, directeur général de la filiale du Crédit Agricole, qui se trouvait ce mercredi à Shanghai.

« Elle est la première société de gestion avec un actionnaire majoritaire étranger à pouvoir développer et commercialiser en Chine une offre relevant du régime des produits de gestion de patrimoine », indique un communiqué. Amundi avait annoncé la création de cette joint-venture à la fin de l’année dernière.

Amundi BoC Wealth Management a d’abord vocation à proposer des produits à des particuliers, en priorité ceux déjà clients de BoC. Plus précisément, son offre sera composée d’une gamme variée de produits ouverts ou à échéance investis dans des actifs liquides en renminbi. Les premiers produits développés seront des produits de taux et des produits diversifiés offrant des rendements attractifs avec un profil de risque faible à modéré.

La société élargira ensuite son offre à d’autres distributeurs et des plateformes, avant de proposer ses offres au marché institutionnel. La présidence de la société a été confiée à Liu Huijun, une dirigeante de Bank of China, et la direction générale à Bao Aili, jusqu'ici directrice générale d'Everbright Pramerica à Shanghai.

Cette nouvelle structure complètera l'offre de l'autre joint-venture du gestionnaire en Chine avec Agricultural Bank of China (ABC), société commune dont Amundi détient un tiers du capital.