KKR rachète un assureur vie américain

La société d’investissement new-yorkaise KKR va acquérir l’assureur américain Global Atlantic, une ancienne division de Goldman Sachs indépendante depuis 2013. L’opération annoncée ce mercredi valorise Global Atlantic une fois sa valeur comptable, qui atteignait environ 4,4 milliards de dollars (3,9 milliards d’euros) au 31 mars.

Avec ce rachat dont la finalisation est attendue début 2021, KKR mettra un pied dans l’assurance vie et retraite et augmentera d’un tiers ses encours sous gestion, qui passeront de 207 à 279 milliards de dollars en données pro forma au 31 mars 2020. Les investissements en capital permanent représenteront alors 33% des actifs du groupe, contre 9% actuellement, les fonds pour compte de tiers -à la durée de vie limitée- étant encore largement majoritaires chez KKR.

Global Atlantic, qui compte 2 millions de clients, conservera sa marque et sa gouvernance et aura accès aux expertises de gestion d’actifs et d’origination de KKR. Son acquisition sera relutive la première année après la finalisation de la transaction, précise le futur actionnaire.