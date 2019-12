Le Japon annonce un plan de relance massif

Le gouvernement japonais a approuvé un plan de relance budgétaire de plus de 13.000 milliards de yens (près de 110 milliards d’euros) afin de doper son économie. Cette intervention massive décidée par le premier ministre Shinzo Abe doit prendre le relais d’une politique monétaire expansionniste mais à bout de souffle et permettre doper de 1,4% le PIB japonais sur l’année fiscale 2021.

Le pays, très dépendant de ses exportations, est confronté à un nouveau ralentissement de sa croissance. Son économie a été pratiquement à l'arrêt au troisième trimestre, rattrapée par le ralentissement mondial. Les ventes au détail ont aussi chuté en octobre à un rythme inédit depuis plus de quatre ans et demi, le relèvement de deux points de la TVA, de 8% à 10%, ayant freiné les achats des consommateurs. La production industrielle est au plus bas depuis deux ans.

Le gouvernement a cependant conservé à l'esprit la nécessité de combiner cette relance budgétaire avec son souci de réduire la dette publique qui, à plus de deux fois le PIB japonais, est la plus lourde de tous les pays industrialisés.