Quintet s’associe à BlackRock pour renforcer son offre de gestion

Six femmes supplémentaires ont affirmé que le gérant de hedge funds Crispin Odey les avait agressées ou harcelées, rapporte le Financial Times. Cela porte la période de ses abus à une cinquantaine d’années. Ces femmes se sont manifestées après la publication début juin par le Financial Times d’un article relatant que treize femmes avaient subi des abus de la part de Crispin Odey. Depuis, le gérant a été évincé d’Odey Asset Management. Ces nouveaux témoignages ont été corroborés par des documents consultés par le FT, ainsi que par des interviews des amis et membres de la famille des femmes qui se sont confiées. La plus ancienne des accusations remonte à 1985, lorsqu’une décoratrice d’intérieur, alors âgée de 26 ans, a déclaré qu’elle a été violemment agressées au domicile de Crispin Odey à Londres.