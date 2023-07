PwC abaisse ses projections d’encours pour les fonds ESG européens d’ici 2025

Lorsque fin 2020, le cabinet d’audit et de conseil PwC Luxembourg dévoilait son rapport sur les fonds ESG en Europe, il le titrait « 2022 - l’opportunité de croissance du siècle ». Mais l’année de transition 2022 ne s’est pas vraiment passée comme prévue pour les fonds répondant à des caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). La faute à un cocktail explosif mêlant géopolitique (invasion de l’Ukraine par la Russie, tensions sino-américaines), macro-économie (hausse des taux, inflation), affaires d’éco-blanchiment des fonds et manque de clarté réglementaire en particulier concernant le règlement européen sur la publication d’informations sur la durabilité dans le secteur financier (Sustainable Finance Disclosure Regulation ou SFDR).

En 2020 donc, PwC Luxembourg estimait que les encours des fonds ESG européens atteindraient 5.500 et 7.600 milliards d’euros d’ici 2025. Une projection que le cabinet avait revu à la hausse l’année suivante. En juillet 2022, il tablait sur des encours de 7.423 à 8.964 milliards d’euros d’ici 2025 pour les fonds ESG européens. Dans sa mise à jour de 2023, avec données à fin décembre 2022, PwC Luxembourg abaisse la cible maximale de plus de 11%. Plus question de tutoyer les 9.000 milliards d’euros. Le cabinet se projette désormais sur un maximum de 7.943 milliards d’euros d’encours pour les fonds ESG européens, qui formeraient 60% des encours totaux des fonds européens d’ici 2025.

A lire aussi:

Le cabinet assure néanmoins que les encours actuels des fonds ESG européens « suivent déjà la trajectoire de croissance » qu’il a modélisée. Au 31 décembre 2022, leur patrimoine s’élevait à 5.144 milliards d’euros (4.802 milliards d’euros pour les fonds SFDR Article 8 et 342 milliards pour les fonds SFDR Article 9), soit 57% des encours totaux des fonds Ucits domiciliés dans l’Union européenne (contre 52% à fin juin 2022). « Cependant, la majeure partie de cette augmentation provient de la reclassification de fonds existants en Article 8 ou 9. Les nouveaux fonds ne représentent qu’une petite fraction des encours des fonds ESG européens (4,5%). Cette part devrait augmenter car les nouveaux arrivants gagnent du terrain », contextualise PwC Luxembourg.

SFDR : les fonds déchantent, les ETF collectent

En 2022, les flux ont été négatifs pour les fonds Article 8, accusant 52,6 milliards d’euros de rachats, bien que les fortunes aient été diverses pour les fonds mutuels (102,8 milliards d’euros de décollecte nette) et les fonds indiciels cotés (50,2 milliards d’euros de collecte nette). Les fonds Article 9 ont, eux, collecté 20,9 milliards d’euros net en 2022, partagés entre les plus de 19 milliards récoltés par les fonds mutuels et 1,8 milliard par les ETF.

En nombre de fonds Article 8 et Article 9, le gestionnaire d’actifs français Amundi s’érigeait en leader, fin 2022, avec 451 fonds Article 8 (suivi par BNP PAM et DWS) et 33 fonds Article 9 enregistrés (suivi par Candriam et Mirova). En termes d’encours, BlackRock et Pictet dominaient respectivement les catégories de fonds Article 8 et 9 avec des encours de 378,8 milliards d’euros pour la société de gestion américaine et 25 milliards d’euros pour son homologue suisse.

A lire aussi:

Le plus gros fonds Article 8 à fin 2022 selon PwC Luxembourg était le fonds LGIM Sterling Liquidity 4 de Legal & General Investment Management (61,5 milliards d’euros) devançant deux produits monétaires de BlackRock sur le dollar et la livre sterling. Dans la catégorie Article 9, le fonds Global Climate and Environment de Nordea IM se classait premier avec ses 9,5 milliards d’euros d’encours, précédant les stratégies Water et Global Environnemental Opportunities de Pictet AM.

Parmi les ETF européens, à fin 2022, BlackRock plaçait quatre de ses produits dans le top 5 des ETF Article 8, dominé par l’ETF iShares MSCI USA ESG Enhanced Ucits (9 milliards d’euros d’encours). Le classement des plus gros ETF Article 9 était, lui, mené par l’ETF Lyx NetZero2050 SP 500 Clim PAB DR Ucits (1,1 milliard d’euros).

Panorama différent en 2025

Derrière les projections d’encours sous gestion durables en Europe, la question est de savoir quels fonds considérés aujourd’hui comme ESG le seront encore en 2025. Et si des exigences minimales de durabilité sont mises en oeuvre dans SFDR et d’autres textes tel que le souhaitent certains régulateurs comme l’AMF, de quelle manière cela affectera leurs encours à cette échéance? Une projection à la hausse de ces encours de PwC dès juillet prochain suggérerait que régulateurs, lobbys et gérants auraient enfin trouvé un terrain commun et stable pour avancer. Or, la réglementation «verte» des fonds Ucits européens demeure extrêmement mouvante et devrait connaître encore bien des soubresauts d’ici 2025.

A lire aussi:

Citons entre autres développements la révision à venir du niveau 2 de SFDR, le futur rapport des superviseurs sur l'éco-blanchiment en 2024, les lignes directrices de l’Esma sur les noms des fonds durables, la possible future réglementation des agences de notation extra-financière, les débats sur l’extension de l'éco-label européen aux fonds d’investissement. Sans compter l'éventuel impact des vocabulaires, taxonomies et normes durables développés hors d’Europe; des engagements de décarbonation des gérants, ainsi que des potentielles difficultés des entreprises comme des Etats à s’adapter à la transition climatique. Par conséquent, les projections futures d’encours de fonds européens ESG de PwC et consorts dépendront de ces évolutions réglementaires en matière de durabilité, selon qu’elles auront durci ou asssoupli les règles pour les gérants et les investisseurs d’ici 2025. Voire, si les choses traînent, d’ici 2030.

A lire aussi:

A lire aussi: