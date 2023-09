Principal AM recrute un ancien de Janus Henderson comme responsable des investissements

La société de gestion américaine Principal Asset Management a nommé George Maris en qualité de responsable des investissements et directeur mondial des actions. Il supervisera les équipes actions de la firme et gérera aussi des stratégies actions internationales. George Maris était précédemment responsable des actions pour les Amériques chez Janus Henderson et gérant principal sur les stratégies actions internationales et global alpha. Auparavant, il a géré des fonds au sein de Northern Trust Global Investments, Columbia Management Group et Putnam Investments.