Principal AM recrute un ancien de Goldman Sachs

Principal Asset Management a recruté Michael Goosay en tant que managing director des obligations monde et gérant de certaines stratégies. L’activité obligataire de la société représente 135,7 milliards de dollars et compte plus de 110 professionnels de l’investissement.

Michael Goosay vient de Goldman Sachs Asset Management, où il a passé 14 ans en tant que head of global pensions and multi-sector fixed income portfolio management.