Pimco renforce son équipe parisienne

La société de trading XTX Markets attaque en justice les sociétés de gestion Aviva Investors et Legal & General Investment Management pour discrimination, révèle le Financial Times. L’entreprise allègue que les gestionnaires d’actifs ont refusé qu’elle investisse son argent dans leurs fonds monétaires en raison de la nationalité russe du fondateur de XTX Markets, Alex Gerko, après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Basée à Londres, XTX est contrôlée par le milliardaire Alexander Gerko, né en Russie. Il travaille au Royaume-Uni depuis 2006 et n’est pas la cible des sanctions internationales. Quand la guerre a éclaté, il avait la double nationalité russe et britannique. Il a depuis renoncé à la nationalité russe.