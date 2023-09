Pierre Jond prend la tête d’Amundi Luxembourg et de Fund Channel

Il y quelques semaines, Pierre Jond quittait le métier titres de BNP Paribas où il était responsable de la France et de la Belgique. On connaît désormais son nouvel employeur. Il s’agit d’Amundi Asset Management. Pierre Jond rejoint la société de gestion en tant que directeur général d’Amundi Luxembourg et président de Fund Channel. Le dirigeant rejoint également dans la foulée l’Association luxembourgeoise des fonds d’investissement en tant que membre du conseil d’administration.