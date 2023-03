Pictet maintient son fonds actions russes mais sans indice

Pictet Asset Management, filiale de gestion d’actifs du groupe bancaire suisse Pictet, a décidé de poursuivre la suspension de son fonds Russian Equities investi en actions russes le 28 février dernier, selon une lettre aux investisseurs consultée par L’Agefi. Et ce, en dépit de la cessation de l’indice de référence du fonds MSCI Russia dont le calcul a été interrompu le 1er mars par le fournisseur d’indices MSCI.

«La situation actuelle en Russie fait naître des incertitudes à propos de l’indice pouvant être utilisé pour le compartiment. Il a été décidé de supprimer tout indice de référence dans le compartiment. Aucun indice de référence ne sera mentionné pour le compartiment jusqu’à la levée de la suspension du calcul de sa valeur nette d’inventaire», écrit Pictet AM. Le fonds comptait 637 millions de dollars (602 millions d’euros) d’encours sous gestion selon Morningstar au 25 février 2022, soit trois jours avant sa suspension. D’autres fonds, notamment des fonds indiciels cotés (ETF), qui utilisaient l’indice MSCI Russia ont, eux, choisi l’option de la liquidation.

Lorsque le gestionnaire helvétique avait suspendu le fonds en date du 28 février 2022, il rappelait aux investisseurs du fonds que même si la négociation des titres devait être à nouveau possible, «la possibilité pour le compartiment de convertir des roubles russes en dollars américains serait gravement compromise, de sorte que les opérations seraient impossibles à régler normalement». Dans le document d’investisseur clé Priips du fonds Pictet Russian Equities, Pictet AM établit des scénarios de rendements annuels moyens de -99,9% à +80% si l’investisseur sort après un an et de -75% à +20% après cinq ans. Tout en précisant que son scénario le plus défavorable, le scénario de tensions, mettant en scène des situations de marché extrêmes, ne prend pas en compte la situation dans laquelle Pictet AM ne serait pas en mesure de payer ses investisseurs.

