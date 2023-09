PGIM réunit ses expertises de gestion alternative non-cotée

PGIM, la société de gestion du groupe américain Prudential Financial, réunit toutes ses expertises de gestion alternative dans le non coté au sein d’un nouveau département appelé PGIM Private Alternatives. Cet ensemble de 310 ,9 milliards de dollars (sur 1.270 milliards de dollars d’encours) sera dirigé par Eric Adler, l’actuel responsable de l’immobilier, nommé président et directeur général de PGIM Private Alternatives.

PGIM Private Alternatives couvrira les activités de PGIM dans le crédit privé, l’immobilier, le private equity, les infrastructures et l’agriculture. Cela concerne PGIM Real Estate (immobilier et agriculture), PGIM Private Capital (crédit privé, dette d’infrastructure) et Montana Capital Partners (private equity secondaire).

Dans la nouvelle organisation, les stratégies, les portefeuilles et les équipes d’origination resteront distinctes, tandis que chaque affilié conservera sa gouvernance. En tant que CEO de PGIM Private Capital, Matt Douglass continuera à superviser l’activité de crédit privé de PGIM. Cathy Marcus et Raimondo Amabile prendront la co-direction de PGIM Real Estate, une fois que la nomination d’Eric Adler prendra effet, le 1er octobre.