PGIM Real Estate recrute une directrice exécutive en Asie

PGIM Real Estate, la division d’actifs réels de la société de gestion du groupe américain Prudential, vient de nommer Eileen Yong en tant que directrice exécutive et gérante adjointe pour la stratégie Core Asie. Elle remplacera Olivia Chow, qui va désormais prendre davantage de responsabilités liées à la gestion de portefeuille dans cette région. Basée à Singapour, elle sera rattachée à Vincent Chew, directeur exécutif et gérant de la stratégie Core Asia. Eileen Yong arrive de LaSalle Investment Management, où elle était gérante senior. Elle était chargée de la direction de la stratégie, de la construction et des décisions d’investissements pour deux mandats asiatiques. Auparavant, elle a été vice-présidente au sein de l’équipe multi-manager immobilière chez Aviva Investors entre 2010 et 2018. Elle a également travaillé chez Mapletree comme gérante entre 2006 et 2010. Elle a démarré sa carrière en 2002 comme analyste chez JLL.