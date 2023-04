Oddo BHF AM fusionne deux fonds à échéance

Oddo BHF Asset Management fusionnera deux fonds à échéance le 16 juin prochain. Le fonds Oddo BHF Global Target 2028 absorbera le fonds Oddo BHF Haut Rendement 2023, lancé en 2016. Dans une note aux investisseurs consultée par L’Agefi, la société de gestion indique qu’elle a décidé de ne pas poursuivre la stratégie du fonds Oddo BHF Haut Rendement 2023 jusqu'à son terme. Ce, « compte tenu de la baisse des actifs sous gestion et des opportunités d’investissement dans des obligations dites « à haut rendement », de notation comprise entre BB+ et B-, ne permettant pas une diversification suffisante du portefeuille». D’où sa fusion dans un autre fonds à échéance à la maturité plus longue «et dont les perspectives de performance sont jugées meilleures par les gérants».