Octo AM dépasse les 500 millions d’euros d’encours

Les débuts d’activité ont été poussif. Mais le retour en grâce de l’obligataire fait enfin décoller Octo AM, la boutique de gestion obligataire value détenue par Amplegest. De quoi faire respirer Arnaud de Langautier. Le président d’Amplegest a annoncé ce 18 avril, au cours d’un déjeuner investisseurs, qu’Octo AM venait de dépasser les 500 millions d’euros d’encours sous gestion. La société fondée et dirigée par Matthieu Bailly ne pesait encore qu’un petit 285 millions d’euros d’encours en 2021.

La firme a profité d’une forte collecte ces quinze derniers mois, avec 90 millions d’euros nets en 2022, et surtout 115 millions d’euros nets depuis janvier 2023, selon le décompte de Xavier Coquema, le chargé de développement.

