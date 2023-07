Nouveau directeur des investissements chez Quintet

La banque privée Quintet a promu Daniele Antonucci, jusqu’ici économiste en chef et stratégiste macro, en tant que directeur des investissements, selon un post sur LinkedIn. Il travaille pour la banque privée luxembourgeoise depuis 2020. Auparavant, il était économiste en chef chargé de l’area euro chez Morgan Stanley entre 2009 et 2020. Il a occupé le poste d’économiste européen chez Capital Economics, Merrill Lynch et Confindustria. Il a aussi été associé chez Moody’s Analystics.

