Nouveau DG pour la société d’investissement à impact de la famille Mulliez

Bertrand Boré continue son chemin dans la galaxie Mulliez. L’ancien président-directeur général d’Expert & Finance a annoncé ce 26 septembre avoir été nommé directeur général de Creadev - Creating for People, la société d’investissement à impact de la famille Mulliez. Il était jusque là président de Mobilis Banque, la banque de l’Association Famille Mulliez, depuis 2016. Il est aussi administrateur et conseil à la gouvernance chez Auchan, Oney et au sein du Club des entrepreneurs Mulliez.

Par le passé, Bertrand Boré a dirigé Expert & Finance de 2012 à 2016. Il a également travaillé pendant sept ans au sein du groupe Generali, dont trois comme directeur du développement France.

