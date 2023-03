«Nous attendons un point d’entrée sur les actions»

L’Agefi : Pourquoi restez-vous neutre sur les actions ?

Christophe Boucher : Nous sommes neutres sur les actions mais nous cherchons à les renforcer dans les prochaines semaines. Nous sommes attentifs aux risques d’une récession des bénéfices avec la saison des résultats. Nous attendons un point d’entrée suite à une correction. Cette correction pourrait subvenir après une erreur de communication d’une banque centrale. Elle pourrait arriver aussi après une publication économique, qui sans remettre en cause notre scénario économique d’une reprise de l’activité, qui déplairait au marché.

Néanmoins, il y a de fortes chances que les conditions de marché changent avec une normalisation de la volatilité des actions et une plus grande résilience aux mauvaises nouvelles. Si ce point d’entrée n’arrivait pas, nous sommes néanmoins prêts à augmenter notre exposition actions pour profiter du redémarrage de ce qui nous semble un nouveau cycle financier favorable aux actions.

Quelles places boursières devraient le mieux performer en 2023 ?

Le tournant auquel nous assistons (sorte de « taper tantrum inversé ») concernant les perspectives d’inflation et l’inflexion du durcissement des politiques monétaires devraient profiter aux actions qui ont le plus souffert du choc monétaire de 2022 et qui offrent des niveaux de valorisation très attractifs : les petites capitalisations en particulier en Europe et les actions émergentes.

