Nordea AM renomme et remanie des fonds

Le gestionnaire d’actifs scandinave Nordea Asset Management a indiqué dans une lettre aux investisseurs qu’il allait changer les dénominations de quatre fonds au 31 août. Le fonds Global Gender Diversity va devenir le fonds Global Diversity Engagement et sa stratégie va être élargie. Sa classification SFDR passe d’article 9 à article 8.

«Les exigences sociétales en matière d’amélioration de la diversité et de l’inclusion (D&I) continuent d'évoluer au-delà de la simple représentation des sexes. En outre, la divulgation des données sur la diversité ne cesse de progresser et de révéler la plus grande complexité des questions de D&I», explique la firme qui va inclure des facteurs de D&I supplémentaires dans la politique d’investissement de son fonds géré par Julie Bech et Audhild Aabø. Ce, afin de capturer «un éventail plus large d’entreprises aux premiers stades du développement de la D&I».

Le fonds Global Bond va, lui, être rebaptisé European Bond. Comme sa nouvelle dénomination le laisse penser, il investira désormais au moins deux tiers de ses actifs dans des obligations souveraines ou quasi-souveraines européennes. Les gérants auront la possibilité d’investir à hauteur de 10% dans des instruments de dette notés BB+/Ba1 ou moins bien notés dont des obligations non notées.

En outre, le fonds Nordea 1 – Global Climate and Social Impact Fund deviendra le fonds Global Impact Fund et le fonds Global Green Bond Fund perdra sa mention Global.