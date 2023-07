Nomura Private Capital recrute un directeur du crédit privé opportuniste

Nomura Private Capital vient de nommer Steve Kavulich en tant que managing director et directeur du crédit privé opportuniste, selon un poste sur LinkedIn.

Steve Kavulich arrive de BlackRock, où il était gérant et membre du comité d’investissement depuis 2015. Auparavant, il a travaillé comme gérant chez Gates Capital Management à New York pendant un an et comme analyste obligataire chez Bank of America Merrill Lynch entre 2011 et 2014.