Nikko AM crée une équipe mondiale d’investissement durable à Singapour

Nikko Asset Management vient d’annoncer la création d’une nouvelle équipe mondiale d’investissement durable. Basée à Singapour, cette équipe réunira les experts ESG de la société de gestion japonaise afin d’assurer l’intégration ESG et l’engagement actionnarial pour toutes les classes d’actifs. Elle sera responsable de fournir des solutions ESG aux équipes commerciales et aux clients. La société de gestion japonaise souhaite établir un centre d’excellence de l’investissement durable à Singapour. Natalia Rajewska dirigera cette nouvelle équipe en tant que directrice mondiale d’investissement durable, un poste nouvellement créé. Elle sera rattachée à Stefanie Drews, président du groupe, et Hiroshi Yoh, directeur des investissements. Elle travaille chez Nikko AM depuis 2021 comme spécialiste mondiale d’ESG. Auparavant, elle était chez ING pendant près de 8 ans, dernièrement comme vice-présidente de la finance durable. Elle a également été analyste ESG chez Aviva Investors à Londres entre 2017 et 2019. Nikko AM gérait 186,2 milliards de dollars d’encours sous gestion au 30 septembre 2022.