NewGAMe retire ses propositions pour l’assemblée générale de GAM

Pas une journée ne se passe sans avoir de nouvelle de l’affaire GAM. Jeudi 10 août, le groupe d’investisseurs composé de NewGAMe et Bruellan, réunissant environ 9,6 % du capital de la société de gestion suisse, a fait savoir qu’il retirait ses propositions soumises pour l’assemblée générale extraordinaire de GAM, qui doit se tenir le 18 août. Cela fait suite au refus de GAM, la veille, de repousser la date de cette réunion, comme cela avait été demandé en début de semaine par le groupe d’investisseurs rebelles.

Cet ensemble, qui comprend notamment l’homme d’affaires Xavier Niel, s’oppose à l’offre déposée par Liontrust sur GAM, soutenue par la direction de cette dernière et plusieurs gérants. Il a d’ailleurs lancé une contre-offre partielle et avait demandé la tenue de cette assemblée générale extraordinaire, en vue de révoquer le conseil d’administration. Le 7 août, il exigeait son report au 31 août ou aux alentours de cette date, afin de prendre en compte le prolongement de l’offre de Liontrust au 23 août, après trois reports. Et ce, afin de permettre aux actionnaires de GAM « de voter en ayant une entière connaissance du résultat de l’offre de Liontrust ».

Le groupe d’investisseurs réfractaires avait prévenu, lors de sa demande du 7 août, qu’il retirerait ses propositions en cas de non-report de l’AGE. Il vide donc cette réunion de sa substance, puisque seules les questions de NewGAMe et de Bruellan étaient à l’ordre du jour. Il conseille donc à GAM d’annuler simplement l’assemblée du 18 août, afin d'éviter des coûts inutiles et annonce qu’il demandera la tenue d’une nouvelle assemblée générale une fois que les résultats de l’offre de Liontrust seront connus.

« Seulement » 32,3 % du capital apporté à l’offre

Dans son communiqué, NewGAMe et Bruellan ironisent sur le fait que « seulement » 51,6 millions d’actions GAM ont été apportées à l’offre de Liontrust, selon des données publiées par la Bourse suisse (par erreur, d’après la lettre), « malgré trois prolongements de l’offre ». Cela représente seulement 32,3 % du capital émis.

Parallèlement, dans une lettre cinglante envoyée le 10 août à John Ions, le directeur général de Liontrust AM, Anthony Maarek et Albert Saporta, représentants de NewGAMe, répètent qu’ils n’ont aucune intention de soutenir l’offre de la société de gestion britannique. « Liontrust est, à notre avis, un autre Woodford en puissance », assènent-ils, faisant référence à cette société de gestion qui a fait naufrage après avoir investi dans des titres trop peu liquides. « Liontrust affiche la pire performance boursière de toutes les sociétés de gestion cotées dans le monde à l’exception de GAM sur plusieurs périodes. Les encours déclinent. Les gérants s’en vont, conduisant les encours de certains fonds à se réduire à zéro. Pire, l’une de vos principales équipes gère un fonds de type Woodford, le fonds Special Situation », déroulent-ils.

Et de conclure : « Le marché est un mécanisme de vote, et il dit que votre opération est morte. Point ».