Nalo passe sous le giron d’Apicil

L'Agefi

Zürcher Kantonalbank, la plus grande banque cantonale suisse, a négocié avec GAM en vue d’une acquisition ces derniers mois, rapporte le Financial Times, citant des sources proches du dossier. Interrogée, ZKB a déclaré qu’elle « étudiait constamment des opportunités pour sa stratégie de développement », mais n’a pas souhaité commenter « les rumeurs ». Liontrust a dévoilé en début de semaine qu’il était en négociations avec GAM, mais a prévenu que cela pourrait ne pas conduire à une offre formelle. Une autre société de gestion, le new yorkais Z Capital Group, s’est aussi montré intéressé par une acquisition de GAM, selon une source. L’intéressé n’a pas souhaité faire de commentaire.