Muzinich & Co s’établit au Japon

Muzinich & Co étend sa présence mondiale au Japon. La société de gestion américaine spécialisée dans la gestion obligataire vient d’annoncer les nominations d’Akihiro Hayashi en tant que responsable pays Japon et Tokio Morita en tant que conseiller senior.

Akihiro Hayashi arrive de Barings Japan, où il était directeur commercial chargé de la clientèle institutionnelle depuis 2015. Auparavant, il a occupé plusieurs postes seniors chez UBS Global Asset Management, Manulife Asset Management, BlackRock et Alliance Bernstein. Il compte de plus de 25 ans d’expérience notamment dans les relations clients ainsi que l’organisation de l’activité et du développement commercial pour les fonds de pension publics et privés et les institutions financières.

Tokio Morita, quant à lui, a passé plus de 36 ans au ministère des Finances et à l’Agence japonaise des services financiers, où il a occupé diverses fonctions, la dernière étant celle de vice-ministre des affaires internationales de l’agence. Il a également été membre du Comité de Bâle et de l’OICV (Organisation Internationale des Commissions de Valeur), a présidé le comité régional pour l’Asie et le Pacifique et coprésidé le groupe de suivi de la Task Force sur la réglementation transfrontalière de 2015.

Muzinich & Co gérait 37,1 milliards de dollars (34 milliards d’euros) au 30 mars 2023.