MSCI et NatureAlpha s’allient sur les données biodiversité

Le fournisseur d’indices MSCI a établi un partenariat avec NatureAlpha, fournisseur de données et d’outils d’analyse sur la biodiversité. Selon les termes de cette collaboration, MSCI distribuera les données et outils d’analyse de NatureAlpha. Les données couvriront l’intégralité des titres de l’indice MSCI ACWI, qui compte 2.852 entreprises de moyenne et large capitalisation répartis dans 23 marchés développés et 24 marchés émergents. Cette intégration des données sur la biodiversité de NatureAlpha vise entre autres à aider les investisseurs à mieux identifier leur exposition aux sociétés à fort impact d’un point de vue du risque naturel et lié à la biodiversité. Ces données peuvent également faciliter la production de rapports réglementaires extra-financiers. En outre, NatureAlpha et MSCI travailleront ensemble sur des projets de recherche et l’élaboration de méthodologies et d’outils. Le développement d’une mesure d’empreinte biodiversité reposant sur des méthodologies d’analyses de cycles de vie est envisagé pour épauler les investisseurs dans la mesure relative ou absolue de l’impact de leurs investissements.