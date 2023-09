Montpensier Finance se dote d’une expertise obligataire

Du nouveau chez Montpensier Finance. La société de gestion française s’adjoint une équipe fixed income et lance son premier fonds obligataire multi-stratégies. Certes, elle disposait déjà d’une expertise en obligations convertibles. Et elle avait une poche obligataire dans ses fonds diversifiés (sous forme de fonds de fonds). Mais elle ne proposait pas de fonds purement obligataires.

L’arrivée de Sébastien Barbe à la direction générale de Montpensier il y a un an (il y est désormais président du directoire) n’est sans doute pas étrangère à la création de cette nouvelle expertise au sein de la boutique française. Le dirigeant est un ancien gérant obligataire…

Pour monter ce nouveau pôle, Montpensier a recruté deux gérants spécialisés. Le premier, Gilles Seurat, rejoint le gestionnaire, après avoir été gérant fixed income et cross asset absolute return à La Française pendant 14 ans. Avant cela, il a été analyste de hedge funds pour LFP.

Charlotte Davain complète l’équipe. Elle arrive en provenance de CIC Market Solutions où elle était analyste crédit sell-side. Elle a par le passé travaillé pour La Financière de l’Échiquier en tant qu’analyste sur les fonds convertibles et diversifiés.

Le duo formera la toute nouvelle équipe obligataire de Montpensier et cogérera le nouveau fonds, appelé M All Weather Bonds. Ce produit, qui a pour objectif de rechercher la performance dans tous les types de marchés, se concentrera sur les emprunts d’État, le crédit et la diversification. Les risques sont répartis entre différentes stratégies pour optimiser la performance. Ce premier fonds obligataire, qui affiche déjà un encours de 30 millions d’euros, ne sera sans doute pas le dernier…

A lire aussi: