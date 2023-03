MNK Group crée une activité de M&A immobilier

C’est un virage à 180 degrés. Le gestionnaire immobilier MNK Group qui rassemble à ce jour au travers de MNK Partners, trois fonds professionnels spécialisés (FPS) distribués par des réseaux de conseillers patrimoniaux, vient de mettre sur pied une activité de structuration et de gestion de club deals institutionnels. Les services proposés s’étendent du sourcing à l’asset management en passant par la structuration de l’investissement immobilier. « Nous allons accompagner d’importants opérateurs du secteur de l’hôtellerie, de la Santé et demain ceux qui opèrent dans le secteur de l’éducation, dans leur développement à l’international », expose Mansour Khalifé, président fondateur de MNK.

Malgré une taille resserrée par rapport aux mastodontes du secteur, MNK Capital espère capitaliser avec une présence et une expertise en Europe (Luxembourg, Paris, Londres, Varsovie) mais aussi en Afrique de l’Ouest (Casablanca, Abidjan).

Envergure internationale

Ici, ne sont privilégiés que les franchisés d’envergure internationale à la recherche de murs, « ainsi que les compagnies aériennes qui, de plus en plus, constituent leurs propres marques hotellières », poursuit-il. La structure vient de monter deux clubs deals portant sur le segment de l’immobilier de l’hôtellerie : l’un autour d’un actif implanté en Floride d’une catégorie 3-4 étoiles, qui rassemble 30 millions de dollars d’investissements et un deuxième qui concerne un projet en Vefa (vente en l’état futur d’achèvement) d’un hôtel 4 étoiles situé en Ile-de-France pour un investissement global qui s’élève à 35 millions d’euros.