Mirova : «Si on doit rétrograder nos fonds en article 8, c’est que l’article 9 est mort»

Le thème de l'éco-blanchiment (greenwashing) des fonds d’investissement durables demeure une préoccupation majeure dans l’industrie de la gestion d’actifs. Qu’il s’agisse d’amendes infligées par les régulateurs, d’enquêtes et de perquisitions voire de simples soupçons, l’image verte et vertueuse que les gérants tentent de bâtir pour leur gamme de fonds durables s’en retrouve salie durablement. DWS, Goldman Sachs, BNY Mellon en ont fait les frais tout comme BNP Paribas dans l'émission Cash Investigation diffusée jeudi dernier sur France 2.

Philippe Zaouati, directeur général de Mirova, affilié de Natixis Investment Managers spécialisé sur l’investissement socialement responsable, ne cache pas que l'éco-blanchiment est «un gros problème». «Tout le monde veut sa part de finance durable donc il y a du greenwashing. Cela était prévisible. La question est de savoir comment lutter contre le greenwashing de ces fonds sans détruire le reste du marché», a-t-il déclaré dans le cadre d’une présentation des activités de la firme à la presse, ce vendredi 27 janvier à Paris.

Pour le directeur général de Mirova, il revient aux régulateurs des marchés financiers de lutter contre ce phénomène mais aussi de se prononcer sur les meilleures pratiques d’investissement durable et d’encourager les gérants à suivre ces meilleures pratiques. Néanmoins, la régulation reste encore trop ambiguë à ce sujet. L’entrée en vigueur du règlement européen sur la publication des informations sur la durabilité dans le secteur financier (SFDR), de par son manque de clarté, n’a pas aidé les sociétés de gestion en leur laissant notamment la liberté de classifier elles-mêmes leurs fonds. La plupart ont dû rétrograder leurs fonds Article 9 (fonds qui ont un objectif clair d’investissement durable) en Article 8 (fonds qui promeuvent des caractéristiques environnementales et/ou sociales) après les précisions techniques apportées par les instances européennes sur la manière d’appliquer SFDR.

Le régulateur européen des marchés financiers Esma a récemment indiqué travailler à rendre plus lisible la catégorie des fonds Article 8tandis qu’une évaluation exhaustive de SFDR doit être menée par la Commission européenne. Mirova a conservé la catégorisation Article 9 de ses fonds. «Pour être Article 9, il faut démontrer l’impact positif de tous nos investissements ligne par ligne. Nous voulions vraiment rester Article 9 donc nous avons revu un peu notre analyse ESG. Au final, cela a entraîné une faible rotation de l’ordre de 5 à 10% de nos portefeuilles. Pour certaines sociétés, il était trop difficile d’expliquer l’impact positif», a indiqué Philippe Zaouati.

Le directeur général de Mirova perçoit un nouveau risque à venir, celui d’un renforcement de la définition même d’un investissement durable par la Commission européenne et les régulateurs.«La règlementation n’est pas stable. Les acteurs du marché devront s’adapter. Si la définition devient encore plus stricte, nous prendrons nos responsabilités et nous rétrograderons nos fonds Article 9 en Article 8. Mais si nous repassons nos fonds en Article 8, ça voudra dire que l’Article 9 est mort», a-t-il dit.

Ecolabel européen, le«non-sens»

Au sujet de l’extension de l'écolabel européen aux fonds d’investissement, le directeur général de Mirova semble perplexe. Le label a été initialement conçu pour aider les particuliers à faire le tri entre les produits et services qui sont respectueux pour l’environnement et ceux qui ne le sont pas. L’idée de l'étendre aux fonds d’investissement était inscrite dans le plan d’action de la commission européenne sur la finance durable dévoilé en 2018. Des critères techniques ont été proposés en 2021 par le Centre commun de recherche, autrement dit le laboratoire de recherche scientifique et technique de l’Union européenne.

Parmi les critères retenus, qui ont fait bondir plus d’un gérant, le CCR demande des mesures d’exclusion et d’engagement. Mais surtout,un «taux de vert» minimal de 50% dans le portefeuille pour être éligible. Ce taux de vert se base sur le chiffre d’affaires et le Capex vert des sociétés tels que définis par la taxonomie verte européenne. «Ils ont beaucoup écouté les ONG mais n’ont aucune idée du monde de la finance. Demander que les fonds soient alignés à 50% minimum sur la taxonomie verte est un non-sens. La taxonomie représente 3-4% de l'économie actuellement, elle pourra éventuellement monter à 10% avec les nouvelles catégories environnementales», a taclé Philippe Zaouati. Mirova n’a selon lui qu’un seul fonds qui pourrait être éligible à l'écolabel européen.«Mais au final, c’est un très petit marché. Ce n’est pas très utile pour les fonds d’investissement».

Une récente étude de l’Esma soulignait qu’en l'état,seulement 1% des fonds européens présentés comme durables seraient éligibles à l'écolabel européen. Durant son intervention, Philippe Zaouati est revenu sur les challenges des investissements à impact dans les actifs cotés. Il a entre autres évoqué la transparence et la question sous-jacente des données, un sujet sur lequel «il reste beaucoup à faire» selon lui. Le directeur général de Mirova a en outre parlé des difficultés pratiques à intégrer les notions de droits humains et de transparence fiscale dans les investissements cotés. «Lorsqu’une entreprise échappe à un impôt, cela engendre des inégalités quelque part. C’est un concept théoriquement intéressant mais c’est un vrai défi de l’intégrer en portefeuille», a-t-il commenté.