Mirova et Robeco veulent promouvoir le développement d’une base de données de facteurs d’évitement des émissions carbone

Mirova, Robeco et un groupe de onze acteurs financiers* lancent un appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour développer une base de données mondiale de facteurs d'évitement des émissions carbone et un outil de mesure des émissions de carbone des portefeuilles incluant les émissions évitées, parfois appelée scope 4.

La transition énergétique nécessite de se détourner des activités carbonées mais aussi de proposer des alternatives décarbonées. Bien que celles-ci soient pour la plupart connues, il n’existe pas de données globales, quantifiables et chiffrées permettant de les comparer et de réorienter les flux financiers vers les entreprises favorisant la décarbonation. « Contrairement aux émissions induites qui s’appuient sur des bases méthodologiques solides, le calcul des émissions évitées varie selon les entreprises, ce qui porte atteinte à leur crédibilité et empêche leur utilisation à grande échelle », selon un communiqué.

Les nouveaux ensembles de données devront être basés sur les principes suivants : analyse du cycle de vie complet ainsi que l’attribution des émissions évitées sur l’ensemble de la chaîne de valeur, principe de précaution en basant le calcul des facteurs d'évitement sur le scénario de référence le moins avantageux ; et transparence et accessibilité : la méthodologie de calcul des facteurs d'évitement doit être transparente.

Les réponses à l’appel à manifestation d’intérêt sont attendues pour le 16 juillet 2023. Les institutions académiques, les consultants et les fournisseurs de données sont les bienvenus.

*Les autres acteurs financiers participant à cette initiative sont abrdn, Axa IM, Comgest, Impax Asset Management, Natixis IM, OFI AM, PGGM, Railpen, Sienna Gestion, Smart Pension et Sycomore AM.