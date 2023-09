Mirabaud AM s’associe avec une société de capital-risque pour lancer une stratégie sur l’alimentation

Mirabaud Asset Management vient de s’associer à la société de capital-risque suisse Zebra Impact Ventures pour lancer une stratégie « visant à transformer les systèmes alimentaires mondiaux ».

Cette stratégie vise à investir dans des innovations technologiques qui préservent la nature, de façon à lutter contre le changement climatique et la perte de biodiversité.

Zebra investit dans des entreprises à impact positif sur la nature, en phase de démarrage ou de croissance, qui ont le potentiel de mener la transformation dont le monde a besoin. Elle ambitionne de devenir une boutique de capital-risque à impact de premier plan au niveau mondial d’ici à 2030, grâce à des stratégies d’investissement autour des technologies de la nature telles que la transformation des systèmes alimentaires, la décarbonation, le transport et la mobilité, l’énergie et les réseaux électriques. La société s’appuie sur un réseau mondial établi d’investisseurs d’impact, d’entreprises, d’universitaires et d’experts de la nature pour identifier les entreprises au potentiel de changement convaincant. Elle dispose aussi de connaissances pratiques en matière d’agriculture.

Mirabaud Asset Management apporte de son côté son expertise sur les aspects opérationnels, juridiques et de gestion des risques, ainsi qu’un soutien marketing et commercial à travers son réseau de distribution paneuropéen.

A travers ce lancement, Mirabaud continue de développer sa plateforme d’actifs privés, en mettant l’accent sur les fonds classés article 9 dans SFDR.