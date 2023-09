MFS, DNB et Candriam sont les meilleurs élèves en matière de stabilité des gérants

La stabilité des gérants est primordiale pour une société de gestion. Dans ce domaine, MFS, DNB et Candriam sont les meilleurs élèves, selon une étude de Morningstar sur les 100 principales familles de fonds en Europe. Viennent ensuite Storebrand Fonder, Jupiter, Swisscanto, Comgest, Ninety One, Neuberger Berman et Artemis.

Pour évaluer la stabilité de l’équipe de gestion, Morningstar a étudié le niveau de transparence des sociétés de gestion sur les équipes qui gèrent les fonds, ainsi que la durée de présence des gérants au sein de la société.

La suprématie de MFS s’explique par le fait que son équipe de recherche, composée principalement d’analystes formés en interne, est au cœur de la société, selon Morningstar. « Le turnover des analystes est très faible, et les analystes à haut potentiel sont souvent nommés co-gérants sur les stratégies de façon à préparer la future génération de talents », explique l’agence. La société affiche une transparence totale sur la composition de ses équipes de gestion et garde en moyenne ses gérants pendant huit ans. Son taux de rétention des gérants sur cinq ans est de 92,6 %.

Candriam, le troisième, garde de son côté ses gérants pendant 7 ans en moyenne et affiche un taux de rétention sur cinq ans de 86,5 %.

iShares, BlackRock et UBS en tête du classement général

Pour Comgest, le seul français du top dix, le taux de rétention est de 79,3 % et les gérants restent en moyenne 5,8 ans au sein de la société. « Sur une note moins positive, la rémunération des gérants n’est pas directement liée à la performance à long terme performance à long terme des fonds qu’ils gèrent. Une grande partie de leur bonus se base sur des critères qualitatifs. De plus, la détention des fonds n’est pas n’est pas systématique, les membres de l'équipe étant d’abord encouragés à investir dans l’entreprise. Cela dit, les membres les plus anciens de l'équipe ont des investissements significatifs dans les dans les fonds qu’ils gèrent, ce qui contribue à aligner leurs intérêts sur ceux des investisseurs », observe Morningstar.

A titre de comparaison, Amundi, le plus grand acteur de la gestion en France, voit ses gérants rester 6,7 ans et a un taux de rétention de 93,3 % sur cinq ans, ce qui semble plutôt correct. Mais Morningstar lui attribue un pourcentage élevé de fonds n’indiquant pas le gérant de 42,1 %.

Morningstar a aussi évalué les pourcentages de lancements et de liquidations de fonds pour chaque société, les frais des fonds ou encore la répartition des actifs entre gestion active et passive. L’agence prend aussi en compte la qualité de la gamme de fonds, en se basant sur ses propres notations. Cela lui a permis d’établir un classement général, où iShares se classe premier, devant BlackRock, UBS, Amundi et Vanguard.