Martin Currie met au point un fonds actions à impact social

Martin Currie a lancé son premier fonds à impact social, axé sur la promotion de l’égalité des opportunités sociales et la réduction des inégalités à l'échelle mondiale.

Le FTGF Martin Currie Improving Society est aussi le premier fonds article 9 de la société. Il sera investi dans des entreprises qui contribuent soit à améliorer le bien-être et l’inclusion ou à soutenir une transition juste à l’égard d’une économie durable. Le portefeuille sera investi dans 20 à 35 entreprises et géré par Lauran Halpin, gérant et responsable des actions à impact, et John Gilmore, gérant des actions à impact et du stewardship, durabilité, et spécialiste de l’impact.

L'équipe mesurera les contributions des entreprises dans lesquelles elle investit par rapport à sept objectifs de développement durable des Nations unies axés sur la société : élimination de la pauvreté (ODD 1), élimination de la faim (ODD 2), Bonne santé et bien-être (ODD 3), éducation de qualité (ODD 4), égalité des sexes (ODD 5), eau propre et assainissement (ODD 6), et réduction des inégalités (ODD 10).

