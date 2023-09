Mandarine Gestion noue un partenariat pour renforcer sa présence en Belgique

Mandarine Gestion vient de signer un partenariat de distribution avec O&K Consulting, un distributeur belge plurilingue.

Déjà active en Belgique depuis plusieurs années, Mandarine Gestion gère des portefeuilles pour une clientèle composée de distributeurs et de multigérants. Avec O&K Consulting, la société de gestion française compte accélérer son développement sur ce marché et renforcer sa base de clientèle, notamment dans les régions wallonne et flamande.

Dans un premier temps, O&K Consulting concentrera ses efforts sur la distribution du fonds thématique Mandarine Global Transition, une stratégie actions monde créée en janvier 2020 pour contribuer au financement de la transition énergétique et écologique. Ce fonds est classé SFDR article 9 et a reçu le label belge Towards Sustainability.