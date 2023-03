L’UFC-Que Choisir torpille les fonds durables des principaux gérants français

« Placements ‘durables’ nébuleux », « politiques d’exclusion inintelligibles », « miroir aux alouettes » … L’UFC-Que Choisir a décidé de s’attaquer à son tour à la gestion des fonds verts, et elle n’y va pas de main morte. L’association a passé au crible huit fonds de la Place de Paris, et en a tiré la conclusion que tous les gérants d’actifs concernés avaient fait preuve, d’une manière ou d’une autre, d’écoblanchiment. Elle a également fustigé la méthodologie de la notation ESG, et demandé une réforme du Label ISR.

L’étude principale porte sur des fonds de grandes capitalisations européennes* d’AG2R La Mondiale Gestion d’Actifs, AllianzGI, Amundi, Axa IM, BNP Paribas AM, DNCA, Groupama AM et La Banque Postale AM (LBP AM). Elle s’appuie sur les documents publiés sur les sites internet des gérants, tels que le prospectus, le DICI, et le code de transparence.

L’UFC pointe que les sociétés de gestion « n’ont aucune obligation de respecter des exigences minimales » en matières environnementales, et n’ont aucune obligation d’harmonisation de pondération des critères ESG, ce qui leur permet, selon l’association, de « diluer l’enjeu environnemental, a fortiori quand l’investissement est fléché vers des secteurs notoirement nocifs à l’environnement ». Elle prend notamment pour exemple les différentes politiques d’exclusion, qui sont peu intelligibles et qui manquent de comparabilité pour l’épargnant moyen. Elle critique ainsi la mise en avant de l’exclusion des armes controversées, qui relève d’une obligation légale, ainsi que l’utilisation de critères subjectifs, comme les Droits humains.

De nombreuses informations sont manquantes, constate-t-elle, comme la politique d’exclusion des entreprises du secteur des hydrocarbures non conventionnelles dans le fonds ISR Actions Environnement de LBP AM, ou la déforestation pour le Valeurs Durables d’Amundi.

L’UFC tance aussi sévèrement les « performances de durabilité » des fonds étudiés, qu’elle qualifie de « miroir aux alouettes ». Et surtout celui du fonds ISR Actions Environnement de LBP AM, qui présente une intensité carbone supérieure de 34% à son indice de référence, qui n’est autre que l’Eurostoxx 600.

Concernant les scores ESG des fonds, l’association parle de « comptes d’apothicaires » de la part des sociétés de gestion. Elle constate que les « grilles ne sont pas publiques » et les critères retenus sont parfois « généreux » pour la partie gouvernance. Les agences de notation extra-financières n’échappent pas non plus à son courroux. Celles-ci se trouvent dans une situation de conflit d’intérêt car « elles sont rémunérées par les entreprises qu’elles notent et peuvent leur proposer des prestations de conseil », explique l’UFC. De même, la différence de méthodologie affecte la comparabilité des notes. L’association a ainsi calculé que l’intensité hydrique des entreprises de l’indice Eurostoxx 600 était multiplié par 46 000 entre Trucost et Thomson Reuters.

Enfin, l’UFC a fortement critiqué le manque d’ambition du Label ISR. « Le label ISR ne dispose pas de critères de sélection exigeants. L’obtention du label repose uniquement sur des choix discrétionnaires de la SGP : les grilles de notation ESG qu’elle utilise et le choix de l’univers d’investissement initial. Par exemple, en choisissant un univers large, il sera plus aisé d’exclure les plus mauvais émetteurs sans que cela démontre une démarche de gestion ambitieuse », explique l’association. L’absence de critères d’exclusions sectorielles est aussi mise en avant, ainsi que celle concernant les émissions de gaz à effets de serres.

*Les fonds concernés sont, dans l’ordre des gérants cités : ALM Actions Zone Euro ISR, Europe Equity SRI, Valeurs Durables, Euro Valeurs Responsables, Actions Croissance ISR, G Fund Equity Convictions ISR, ISR Actions Environnement, et SRI Europe Growth.