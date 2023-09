LOIM recrute deux commerciales pour son bureau parisien

Lombard Odier Investment Managers (LOIM) vient de recruter deux commerciales, Marie Bettinger et Aline Bas-Hinnekens, pour renforcer son développement commercial et l’accompagnement des clients wholesale et institutionnels en France, en Belgique, au Luxembourg et à Monaco. Ces embauches s’inscrivent dans le cadre du plan de croissance stratégique de LOIM visant à accroître sa part de marché dans ces pays.

Marie Bettinger était depuis 2016 commerciale senior au sein de l'équipe de distribution d’Allianz Global Investors pour la France et Monaco. Auparavant, elle a occupé durant 6 ans le poste de cross-asset sales chez Exane Derivatives puis exclusive partners et durant 5 ans le poste d’equity derivatives sales Crédit Agricole-CIB. Marie Bettinger a rejoint LOIM en juin. Basée à Paris, elle reporte à Aude Dhuivonroux, responsable de la distribution pour le Frabelux et Monaco chez LOIM.

Aline Bas-Hinnekens a passé huit ans au sein du Groupe Hexagone, où elle commercialisait une gamme complète de produits, y compris des actifs cotés et non cotés. Auparavant, elle a passé près de neuf ans chez Candriam. Aline Bas-Hinnekens a commencé sa carrière chez Exane BNP Paribas en tant qu'économiste de marché et analyste financier. Elle a rejoint LOIM en septembre et est rattachée à Jean Wojtkowiak, responsable ventes institutionnelles, France chez LOIM.