L’Irlande va procéder à une revue de son industrie des fonds

Le ministère des finances irlandais va conduire une étude approfondie sur le secteur des fonds locaux dans l’objectif de produire un rapport intitulé « Funds Sector 2030 : A Framework for Open, Resilient & Developing Markets ». Une première version de ce rapport est attendue pour l’été 2024.

L’industrie des fonds irlandaise pèse environ 4.600 milliards d’euros d’encours et fait vivre quelque 17.000 personnes de 180 sociétés différentes. Le ministère des finances local, conjointement avec d’autres entités, se penchera sur divers points comme les fonds immobiliers irlandais, le régime de taxation des fonds, le contexte international pour le secteur de la gestion d’actifs.

« Les développements internationaux comme l’union des marchés de capitaux dans l’Union européenne font qu’il est opportun d’examiner le secteur des fonds irlandais et de faire des changements dans notre cadre réglementaire, là où il serait approprié d’en faire pour les années qui viennent », a commenté Michael McGrath, le ministre des finances irlandais.

L’Irlande attire de plus en plus les gérants proposant des gammes de fonds indiciels cotés. Axa IM, BNP Paribas AM ainsi qu’Amundi ont domicilié des ETF ces derniers mois dans le pays. Le pays dispose aussi d’accords bilatéraux favorales en matière des traitement des dividendes perçus sur les actions américaines.

