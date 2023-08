LGIM voit ses encours reculer de 10 % au premier semestre

Legal & General Investment Management a vu ses encours décliner de 10 % à 1.158 milliards de livres entre juin 2022 et juin 2023. Cela s’explique par les conditions de marché, notamment la hausse des taux, et des rachats nets externes (en dehors du réseau du groupe d’assurance auquel LGIM appartient) de plus de 12,3 milliards de livres sur le premier semestre. Au premier semestre 2022, cette activité avait attiré 65,6 milliards de livres. La collecte totale, incluant l’interne, a été négative à hauteur de 19,3 milliards de livres.

La filiale de gestion d’actifs du groupe britannique Legal and General a réalisé un bénéfice d’exploitation de 142 millions de livres, en recul de 29 % par rapport aux 200 millions de livres du premier semestre 2022, mais à un niveau stable par rapport aux 140 millions de livres du second semestre 2022.

LGIM souligne que ses encours internationaux ont bondi de 78 % depuis 2018 à 457 milliards de livres, soit 39 % des encours. Son objectif est que les encours internationaux représentent plus de la moitié de ses encours totaux d’ici à la fin de la décennie.

En Europe, LGIM gère 68,7 milliards de livres. La croissance est tirée par les ETF, l’investissement obligataire et responsable. « Nous avons élargi le nombre de nos relations avec les clients, les consultants et intermédiaires dans nos marchés cœur de cible que sont l’Allemagne, l’Italie, la Suisse et l’Europe du Nord, et nous avons ouvert un bureau à Zurich », indique la société de gestion dans un communiqué.

Parallèlement, en Asie, LGIM a ouvert un bureau à Singapour pour servir les clients d’Asie du Sud-Est, a gagné son premier client en Thaïlande et attend des nouveaux mandats en Corée et à Taïwan. Les encours en Asie, en incluant le Japon, ont atteint 167 milliards de dollars.