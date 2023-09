LGIM s’installe à Singapour

Legal & General Investment Management (LGIM) vient d’ouvrir un bureau à Singapour. Ce dernier sera dirigé par Natasha Mora, managing director, Asie hors Japon, qui a occupé plusieurs postes à responsabilité au sein du groupe L&G et de LGIM depuis son arrivée en 2006.

Parallèlement, LGIM a renforcé son équipe de distribution. Gerald Koh a été recruté en tant que responsable wholesale Asie (hors Japon). De plus, Heston Goh est arrivé en tant que directeur commercial pour les institutions d’Asie du Sud-Est.

Le bureau de Singapour accueillera également la nouvelle équipe d’engagement actionnarial pour l’Asie (hors Japon) de LGIM dirigée par Trista Chen.

Cette implantation à Singapour complètera le maillage asiatique de LGIM, qui dispose déjà d’une présence à Hong Kong et à Tokyo depuis respectivement 2012 et 2017. « En raison de l’influence régionale de la ville-État et de sa connectivité dans le monde entier, l’ouverture d’un bureau à Singapour est une étape importante de notre stratégie de croissance internationale. Ce nouveau bureau local affirme notre engagement dans la région, nous permet de saisir de nouvelles opportunités commerciales et renforcera notre action en faveur de l’ESG dans toute l’Asie », commente Michelle Scrimgeour, directrice générale de LGIM.

