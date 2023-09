LGIM se renforce à Amsterdam avec le recrutement de Tim Soetens

Legal & General Investment Management (LGIM), l’un des plus grands gestionnaires d’actifs internationaux, renforce son équipe au Benelux en nommant Tim Soetens au poste de Head of Wholesale Distribution Belgium & the Netherlands.

À ce poste nouvellement créé au bureau d’Amsterdam, la nouvelle recrue développera les activités de vente en gros aux Pays-Bas et en Belgique. Tim Soetens devient responsable de l’acquisition et du soutien des clients auprès des banques privées, des institutions financières, des gestionnaires d’actifs indépendants, des multi-family offices et des gestionnaires de fortune.

Ce recrutement illustre la stratégie de croissance européenne de la société, qui vise à étendre sa présence en Europe continentale et à l’international. En octobre 2022, LGIM a ouvert un bureau à Zurich, élargissant ainsi sa présence et complétant les bureaux existants à Amsterdam, Stockholm, Francfort et Milan.