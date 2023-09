L’ex-directrice de l’Institut de la finance durable entre dans le private equity

Turenne Groupe a annoncé la nomination de Pauline Becquey en tant que directrice ESG. La société de gestion spécialisée dans le capital-investissement a recruté l’ancienne directrice de l’Institut de la finance durable afin de mieux structurer et de renforcer l’intégration ESG. Au sein de ce poste, elle sera chargée de structurer la politique ESG et d’accompagner les participations du groupe dans leur démarche RSE (responsabilité sociale d’entreprise).

Pauline Becquey était la directrice de l’Institut de la finance durable, précédemment Finance for Tomorrow, depuis 2021. Auparavant, elle a travaillé à la Fédération Française de l’Assurance (désormais France Assureurs) en tant que responsable du développement durable entre 2017 et 2021. Elle avait pour mission d’accompagner le secteur sur la mise en place de démarches d’investissement responsable et de se conformer aux obligations réglementaires européennes et françaises en matière de finance durable. Elle a démarré sa carrière au sein de l’équipe de durabilité d’EY en 2011.

A lire aussi:

Le groupe Turenne, regroupant les sociétés de gestion Turenne Capital, Nord Capital Partenaires, Innovacom et Connect Pro, est devenu société à mission cette année. Sa mission consiste à «donner accès au plus grand nombre d’épargnants à la création de valeur financière et extra-financière». Le groupe gère un encours total de près de 1,6 milliard d’euros.

A lire aussi: