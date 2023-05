L’ex-directeur général de DWS prend les rênes du gérant immobilier allemand Patrizia

Asoka Wöhrmann, ancien directeur général de DWS, a été nommé directeur général de la société de gestion immobilière allemande Patrizia, a annoncé la firme ce mardi. L’intéressé avait été contraint de démissionner de la filiale de gestion d’actifs de Deutsche Bank en juin dernier après les accusations d’écoblanchiment visant la société de gestion.

Asoka Wöhrmann a pris ses fonctions le 1er mai et succède à Wolfgang Egger, fondateur et codirecteur général de Patrizia. Ce dernier accompagnera Asoka Wöhrmann dans la transition avant de lui laisser la direction et de se concentrer sur les relations clients et le développement stratégique de la société en tant que membre du directoire. L’autre codirecteur général de Patrizia, Thomas Wels, délaisse ses fonctions pour devenir conseiller senior de la firme avec un intérêt poussé sur la région Asie-Pacifique et le Japon.

Patrizia gère plus de 59 milliards d’euros d’actifs.