L’Esma publie son programme de travail pour 2024

L’autorité européenne des marchés financiers (Esma) a publié, jeudi 28 septembre, son programme de travail pour l’année 2024. En ce qui concerne la gestion d’actifs, l’Esma confirme les révisions des directives sur les fonds Ucits et AIFM qui résulteront en « des travaux supplémentaires dans le cadre d’un règlement unique ou des conseils techniques ». L’Esma devrait également fournir des normes techniques en 2024 pour le règlement Eltif.

Côté finance durable, l’Esma publiera son rapport annuel sur l’étendue des publications volontaires sur les principaux impacts négatifs (PAI) des fonds en matière de durabilité. Le ré-examen de SFDR par la Commission européenne, prévu en 2024, pourrait donner lieu à des habilitations supplémentaires pour le régulateur européen en matière de normes techniques ou d’orientations sur SFDR. L’Esma indique qu’elle continuera de travailler sur une action de supervision commune (CSA) sur la durabilité dans la gestion d’actifs.

L’Esma sera par ailleurs chargée d'étendre le règlement unique pour la finance durable dans le cadre du nouveau règlement européen sur les obligations vertes et remettra son rapport final sur l’éco-blanchiment (greenwashing). Elle fournira aussi des normes techniques pour le point d’accès unique européen en matière d’informations financières ou extra-financières sur les sociétés et produits financiers européens (Esap) et poursuivra les travaux préparatoires sur l’infrastructure qui soutiendra l’Esap.

Le régulateur initiera également une évaluation de ses pairs (peer review) sur les obligations des dépositaires et assistera la Commission européenne dans ses travaux sur la stratégie européenne pour l’investissement des particuliers. L’Esma sera par ailleurs très attendue sur le démarrage du processus de sélection et d’autorisation des fournisseurs de consolidated tapes au sein de l’UE qui s’accompagnera du développement de standards techniques et d’orientations. Enfin, des standards techniques et des orientations devraient être définis dans le cadre de la règlementation MiCA sur les crypto-actifs ainsi que sur le règlement sur la résilience opérationnelle numérique (Dora).

L’Esma devrait par ailleurs obtenir de nouveaux mandats suite aux révisions en cours de la règlementation européenne sur les infrastructures de marché (Emir) et du Listing Act, adopté en décembre 2022 par la Commission européenne et qui vise à simplifier les introductions en Bourse dans l’UE.

