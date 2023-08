Les sociétés de gestion vont devoir ressortir les recettes de la période post-crise financière

Les sociétés de gestion qui ont tiré leur épingle du jeu dans le sillage de la crise financière de 2008 ont augmenté leur part dans les revenus totaux du secteur de 24 % à 32 % sur dix ans, montre une nouvelle étude de Casey Quirk.

Casey Quirk a analysé la performance de 50 sociétés de gestion parmi les plus grandes au monde sur la décennie qui a suivi la crise financière. Ce groupe représentait 55 % des revenus totaux du secteur en 2009, et plus de 60 % fin 2019. Sur cet ensemble, Casey Quirk a identifié environ 20 sociétés « gagnantes », ayant augmenté leurs nouveaux revenus nets à un rythme supérieur à la moyenne du secteur entre 2009 et 2019.

Ces entreprises ont également affiché des performances financières supérieures sur d’autres métriques clés qui les ont aidées à se démarquer : elles ont augmenté leurs bénéfices annuels en dollars à un taux de 10 % (contre 8 % pour les autres entreprises de l'échantillon) au cours des dix ans, ont affiché une productivité 1,3 fois plus élevée à la fin de l’année 2019 et investissaient 2 % de plus de leurs revenus par an dans la technologie à la fin de l’année 2021.

Selon Casey Quirk, ces sociétés ont utilisé trois ingrédients essentiels dans leur stratégie pour creuser l’écart avec les concurrentes : elles ont investi de manière plus efficace dans la croissance, organique ou externe, ont modernisé plus rapidement leur modèle opérationnel et ont mis en place une meilleure discipline financière.

Casey Quirk estime que cette recette pourrait de nouveau servir, après une année 2022 qui marque un nouveau point d’inflexion pour le secteur de la gestion d’actifs, au même titre que 2008.

L’optimisation des coûts salariaux et l’investissement dans la tech

L'étude montre aussi que l’un des principaux leviers que les gestionnaires d’actifs peuvent actionner pour tirer leur épingle du jeu au cours de la prochaine décennie est l’optimisation des coûts salariaux, qui représentent 75 % de la structure des coûts de la plupart des gestionnaires d’actifs. Cela passe par l’automatisation des processus et l’utilisation de la délocalisation, de la quasi-localisation et de l’externalisation. Certaines sociétés de gestion ont déjà commencé à réduire leurs effectifs.

Autre levier : la tech. « Les gestionnaires d’actifs gagnants ont consacré 2,8 % de plus de leurs revenus à la technologie et aux données que les autres entreprises au cours de la décennie qui a suivi la crise financière, et nous nous attendons à ce que les futurs gagnants investissent également plus lourdement dans ces domaines », observe Jeff Levi, directeur chez Casey Quirk.