Les sociétés de gestion vont devoir réduire leurs coûts de 20 %

Les sociétés de gestion d’actifs vont devoir se serrer la ceinture. Elles auront besoin de réduire leur base de coûts d’au moins 20 % afin de maintenir leur niveau historique de rentabilité, estime le Boston Consulting Group dans sa dernière étude sur le secteur publiée lundi 15 mai. Sachant qu’environ 60 % de leurs coûts sont fixes et principalement liés aux effectifs.

Depuis 2010, les coûts dans les sociétés de gestion ont connu une augmentation alignée avec la croissance des actifs, « ce qui a donné l’impression que les marges étaient stables malgré la pression sur les commissions », analysent les auteurs du rapport du BCG.

Mais à partir de 2015, les coûts ont augmenté plus vite que les revenus, si bien que leur part dans les revenus est passée de 69 % à 72 %, conduisant à des structures de coût inadaptées dans l’environnement actuel.

La hausse des marchés à l’origine de 90 % de la croissance des revenus

Car l’ambiance a clairement changé pour les sociétés de gestion. Pour le BCG, le secteur de la gestion d’actifs est même à « un tournant » avec la fin des politiques monétaires accommodantes. La hausse des marchés, alimentée par les banques centrales, a été responsable de 90 % de la croissance des revenus des sociétés de gestion depuis 2006. La fin de cette période remet en question leur modèle d’affaires.

Déjà, en 2022, les revenus nets des sociétés de gestion ont décliné d’environ 11 % par rapport à ceux de 2021, alors que les encours chutaient de 10.000 milliards de dollars à 98.000 milliards de dollars. Dans le même temps, les coûts sont restés stables et les bénéfices totaux ont chuté de 27 %. Le déclin a été plus prononcé pour les sociétés d’Amérique du Nord (-32 %) tandis que leurs concurrentes européennes ont subi un déclin de 13 %.

Pour faire face à ces réductions de coûts, le BCG estime qu’il ne faudra rien de moins qu’une « transformation totale des entreprises ».

Cela devra couvrir toute la chaîne de valeur : les ventes et le marketing (qui représentent entre 5 % et 20 % des coûts), l’investissement (20-35 %), les opérations (15-25 %), les technologies de l’information (10-25 %) et les fonctions support (15-20 %).

Le BCG identifie plusieurs mesures susceptibles de contribuer à la maîtrise des coûts, comme la suppression des produits peu rentables et même la vente de pans d’activité.

Le BCG observe à cet égard que peu de nouveaux produits survivent, malgré les efforts d’innovation déployés par les sociétés de gestion pour se distinguer. Ainsi, 75 % des encours mondiaux dans les fonds et ETF se situent dans des produits qui ont au moins dix ans d’existence. Inversement, moins de 40 % de tous les produits lancés il y a dix ans sont toujours en vie, contre 60 % de ceux de dix ans en 2010.

La révolution de la personnalisation des produits

Cette réduction de coûts de 20 % devra s’accompagner d’une diversification du mix de revenus, afin de dégager au moins 30 % des revenus de produits fortement margés, comme les produits alternatifs (incluant le non coté). En 2022, les actifs alternatifs ont représenté 21 % des encours mondiaux mais 50 % des revenus ! Une manne donc pour ce secteur… La gestion passive devient aussi incontournable, même si elle est moins rémunératrice.

Si elles veulent s’en sortir, les sociétés de gestion devront aussi se tourner vers la personnalisation des produits et de l’expérience clients, plus uniquement pour les investisseurs fortunés. En matière de produits, le « direct indexing », qui est la capacité de créer des portefeuilles sur mesure à grande échelle, peut changer la donne. C’est déjà le cas aux Etats-Unis, où les portefeuilles bâtis avec le direct indexing sont passés de 100 milliards de dollars à plus de 450 milliards de dollars.