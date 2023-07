Les investissements dans l’écosystème crypto ont chuté de 70%

Une preuve de plus que l’écosystème crypto est à la diète. Selon les données agrégées par RootData, les investissements en capital-risque dans l’écosystème ont chuté de plus de 70% en un an. Au second trimestre de cette année, 2,09 milliards de dollars ont été investis en 288 tours de table. Ce chiffre atteignait les 7,71 milliards de dollars sur la même période de l’année 2022 en 497 tours de table. Encore plus spectaculaire, les investissements sont montés jusqu’à 12,62 milliards de dollars au premier trimestre de 2022 alors que ce chiffre est retombé à 2,33 milliards de dollars pour les trois premiers mois de 2023.

La baisse de ces financements correspond au repli généralisé des cours des cryptoactifs qui a d’abord été lente de janvier 2022 jusqu’à mai de la même année, mois du krach de Terra-Luna entraînant par la suite une cascade de faillites notamment incarnée par Genesis et FTX. A partir de cet évènement, la décrue des investissement s’amplifie, passant entre le 3ᵉ trimestre de 2022 au 2ᵉ trimestre de 2023 de 4,9 milliards de dollars à 2,09 milliards de dollars.

L’année 2022 a vu plusieurs levées de fonds dépasser les 200 millions de dollars comme celle d’Amber Group à 300 millions de dollars, bouclée le 16 décembre 2022 ou celle du projet Sui pour le même montant. En 2023, de rares tours de table ont dépassé les 100 millions de dollars, avec en tête Blockstream et ses 125 millions de dollars en janvier. A noter que la licorne française Ledger se place quatrième avec 108,93 millions de dollars.

Les projets d’infrastructures toujours privilégiés

Comme en 2022, les projets d’infrastructures comme Lido, leader sur le staking, ou Chainlink qui est spécialisé dans la conception d’oracles, sont privilégiés par les investisseurs. Les entreprises appartenant à cette catégorie ont attiré 1,8 milliard de dollars pour le moment en 2023, loin devant les jeux vidéo avec 455,6 millions de dollars.

En 2023, l’infrastructure avait réussi à attirer 8,5 milliards de dollars contre 5,3 milliards de dollars pour les projets de finance centralisée (CeFi) incluant notamment les plateformes d’échanges comme FTX ou le prêteur pour les institutionnels Genesis, deux sociétés aujourd’hui placées sous le régime américain des faillites (chapitre 11).

La CeFi a d’ailleurs été largement privilégiée par les investisseurs au 4ᵉ trimestre de 2021, année durant laquelle FTX avait réussi à lever plus de 1,3 milliard de dollars. Depuis, les investisseurs se montrent plus modérés concernant ces projets dont les modèles de nombreuses sociétés comme Celsius Network ont révélé des gestions pour le moins opaques et douteuses.

Avec 1.800 projets financés, Ethereum est la première blockchain du classement, suivie par Polygon et la BNB Chain, la blockchain de l’écosystème de Binance. La filiale de capital-risque de la plateforme américaine Coinbase est l’entité à avoir participé au plus de tour de table entre juin 2022 et juin 2023 avec 71, suivie Hashkey Capital avec 54 et Shima Capital avec 49. Les États-Unis ont reçu 34 % des financements totaux sur cette même période, loin devant son dauphin Singapour avec 9,36%.