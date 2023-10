Les gérants utilisent plus de mots verts pour vendre de l’ESG aux particuliers, selon l’Esma

Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément, nous dit l’écrivain Nicolas Boileau. Cependant, les gérants semblent vouloir tartiner de l’ESG dans leurs documents d’information clé pour l’investisseur (DICI) quand ils s’adressent aux investisseurs particuliers, selon une enquête de l’Autorité européenne des marchés financiers (Esma). Et le gendarme financier européen a fait ce constat grâce à ses outils de traitement du langage naturel (Natural-Language Processing ou NLP en anglais), qu’il a utilisé sur plus de 100.000 documents de fonds.

Le régulateur s’est mis à utiliser récemment cette technique pour lire les DICI, les fiches sur la stratégie d’investissement et les documents marketing, y compris les factsheets et les annonces. Il a notamment constitué une liste de 4.000 mots liés au vocabulaire ESG pour cette démarche, comme détaillé dans le dernier numéro de L’Agefi Alpha. Ici, son étude a révélé que les gérants de fonds adaptaient leurs stratégies de communication au type de client final. Les documents DICI des fonds vendus aux investisseurs retail comportaient un langage ESG plus prononcé par rapport aux fonds vendus aux investisseurs institutionnels, selon le rapport de l’Esma.

Le gendarme financier européen a donc souligné l’importance de surveiller de ce type de canal de communication, du point de vue de la protection des investisseurs. La lutte contre l’écoblanchiment (greenwashing) de fonds est l’une de ses principales priorités de la stratégie de la finance durable. La manière dont les fonds d’investissement se présentent, que ce soit par leur nom ou leurs documents, constitue une première étape importante dans la détection et le contrôle éventuel du greenwashing, a expliqué le régulateur dans son rapport. « Le greenwashing découle principalement d’affirmations trompeuses, déroutantes ou inexactes », a rappellé l’Esma.

L’enquête a également révélé une augmentation du nombre de fonds incluant des termes liés à l’ESG dans leur nom, passant de moins de 3 % en 2013 à environ 14 % au début de 2023. Pour cette analyse, l’ESMA a utilisé une base de données contenant les anciens noms de 36.000 fonds domiciliés en Europe, représentant 16.000 milliards d’euros d’encours sous gestion, de 2013 à mi-2023. De plus, les sociétés de gestion semblent avoir préféré choisir des termes génériques liés à l’ESG pour nommer leurs stratégies plutôt que des termes liés à l’environnement ou à l’aspect social, selon l’étude. Afin de réduire le risque de greenwashing lié à l’appellation des fonds, l’ESMA a récemment lancé une consultation visant à fixer des seuils d’investissement minimaux liés au nom des fonds, pour assurer une cohérence avec la nomenclature des produits financiers et les investissements sous-jacents.

