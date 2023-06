Les fonds obligataires résistent à une petite vague de décollecte hebdomadaire

Les clients de la société de gestion Ruffer se posent des questions sur ses relations avec Crispin Odey, après les accusations d’agression sexuelle contre le gérant de hedge funds, rapporte le Financial Times. Ruffer, co-fondée par le multimillionnaire philanthrope Jonathan Ruffer en 1994, a débuté dans les premiers bureaux d’Odey Asset Management à Mayfair. Jonathan Ruffer était aussi membre du conseil d’administration d’Odey AM entre 1995 et 2005. Dans un e-mail envoyé à un client et lu par le FT, Ruffer indique que Crispin Odey « n’a pas, ni n’a eu d’implication directe avec les opérations ou la gestion de Ruffer ». La société a aussi eu plusieurs appels à ce sujet.