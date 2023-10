Les fonds obligataires enregistrent leur première décollecte hebdomadaire depuis mars 2023

Pour la première fois depuis mars 2023, les fonds obligataires dans le monde ont subi des rachats nets sur la semaine au 27 septembre 2023. Selon le flow show de BofA Data Analytics réalisé grâce aux données d’EPFR, ces fonds ont vu sortir 3,6 milliards de dollars.

Plus en détail, les fonds d’obligations investment grade ont subi des retraits de 2,9 milliards de dollars, renouant avec la décollecte. Les fonds d’obligations haut rendement et les fonds dette émergente ont rendu 3,2 milliards et 1,7 milliards de dollars, respectivement. Seuls les fonds d’obligations souveraines sont en territoire positif, avec une collecte de 6,2 milliards de dollars.

Côté actions, les fonds ont enregistré une collecte nette de 11,7 milliards de dollars. Celle-ci a été tirée par une reprise des flux entrants sur les fonds d’actions américaines (11,9 milliards de dollars, dont 13,4 milliards sur les grandes capitalisations). Les fonds actions japonaises ont attiré 2,1 milliards de dollars. En revanche, les fonds d’actions européennes restent dans le rouge (29ème semaine consécutive) et voient encore sortir 3,1 milliards de dollars.

Côté thématique, les fonds actions tech restent favorisés par les investisseurs, avec 1,1 milliard de dollars. En revanche, les fonds santé ont subi leur plus forte décollecte depuis janvier 2023, avec 1,2 milliard de dollars de rachats.

Enfin, les fonds monétaires ont vu sortir 12,9 milliards de dollars et les fonds matières premières 3,6 milliards.