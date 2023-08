Les fonds monétaires demeurent les super stars de la collecte mondiale

Mais où s’arrêteront-ils? Les fonds monétaires pulvérisent tous les records de collecte depuis des mois, tirés par la hausse des taux et l’aversion au risque de certains investisseurs. A tel point qu’ils ont passé durant la semaine du 10 au 16 août 2023 les 925 milliards de dollars de souscriptions nettes depuis le début de l’année, battant ainsi le record enregistré en 2020 sur l’année entière!

Selon les données du flow show réalisé par BofA Global Research sur les flux dans le monde dans les fonds d’investissement, les fonds monétaires ont collecté 28,1 milliards de dollars et les fonds obligataires 300 millions sur la semaine. Les investisseurs ont choisi de fuir le risque en s'éloignant des fonds actions (-2,1 milliards) et des fonds sur l’or (-400 millions).

Les fonds sur les titres du Trésor américain ont enregistré leur 27ème semaine consécutive de collecte nette positive (3,9 milliards de dollars). Ceux sur le crédit ont à l’inverse décollecté 1,3 milliard au niveau des titres notés high yield (les plus risqués) ; c’est aussi le cas des fonds sur la dette des pays émergents (-2,1 milliards). Pour ces derniers, il s’agit de leur plus forte décollecte depuis mars 2023 et la faillite de SVB.