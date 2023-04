Les fonds italiens sont dans le rouge au premier trimestre

Les fonds ouverts commercialisés en Italie ont accusé des rachats nets de 1,6 milliard d’euros au premier trimestre 2023, montrent les dernières statistiques de l’association italienne de la gestion Assogestioni. Ils ont décollecté sur chacun des trois premiers mois de l’année. En mars, ils ont vu sortir 642 millions d’euros.

La décollecte trimestrielle a été tirée par les fonds flexibles, qui ont rendu 4,8 milliards d’euros sur les trois mois. Les fonds diversifiés accusent des rachats de 2,5 milliards d’euros et les fonds monétaires 1,1 milliard d’euros.

En revanche, les fonds actions engrangent 3,6 milliards d’euros sur le premier trimestre, dont 588 millions en mars. Les fonds obligataires drainent 3,2 milliards d’euros, dont 2 milliards en mars.

En ajoutant les fonds fermés et les gestions sous mandat, la gestion italienne affiche une décollecte de 8,9 milliards d’euros sur trois mois. Les encours ressortent à 2.254 milliards d’euros.

Sur le seul mois de mars, les acteurs qui tirent leur épingle du jeu ont été rares. Parmi eux figure Allianz, qui enregistre des souscriptions nettes de 415,4 millions d’euros. Mediolanum et Monte Paschi ont attiré respectivement 246 millions et 278 millions d’euros. De l’autre côté du spectre, Generali voit sortir 2,8 milliards d’euros. Poste Italiane est en décollecte de 2,1 milliards et Intesa voit sortir 865,4 millions d’euros.