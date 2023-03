Les fonds espagnols ont collecté près de 2,9 milliards d’euros en février 2023

Le mois de février 2023 a porté à 28 mois consécutifs la série de collecte nette pour le secteur des fonds d’investissement espagnols, selon les données préliminaires de l’association espagnole de la gestion d’actifs Inverco. Les fonds espagnols ont enregistré des entrées nettes de 2,86 milliards d’euros le mois dernier. Cependant, les flux entrants se sont en très grande majorité et sans surprise portés sur les fonds obligataires (+2,87 milliards d’euros). Loin derrière, les fonds garantis et la gestion passive ont collecté respectivement 647 et 459 millions d’euros tandis que les fonds monétaires ont capté 187 millions d’euros net.

Les autres catégories de fonds ont fait l’objet de rachats. Les fonds actions internationales et de performance absolue ont été les plus impactés avec des sorties nettes respectives de 443 et 336 millions d’euros. Le patrimoine des fonds espagnols s’élevait à 319,8 milliards d’euros à fin février, en progression de 4,4% depuis le début de l’année.